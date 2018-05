Detalii noi in cazul accidentului din sectorul Ciocana al capitalei, unde trei masini de taxi si un BMW au ajuns niste mormane de fiare dupa ce s-au ciocnit violent, iar 6 persoane au fost transportate la spital - VIDEO

Totul s-a intamplat in jurul orei unu noaptea, la intersectia strazilor Alecu Russo cu Nicolae Dimo.

Potrivit politiei, patru automobile, dintre care trei masini de taxi au fost implicate in grav accident. Skoda si BMW-ul fiind cele mai avariate. La volanul acestora se aflau doi soferi de 20 si 37 de ani.

Totodata, oamenii legii spun ca in ambele vehicule erau cate doi pasageri cu varstele cuprinse intre 20 si 27 de ani.

Din imaginile postate pe retelele de socializare se poate observa cat de puternica a fost lovitura. BMW-ul a fost avariat lateral, iar taxiul de model Skoda in partea din fata.

Cele mai putin avariate au fost o Toyota si o Dacia Logan care nu apar in imagini. In urma impactului 6 persoane au fost transportate la spital, doua dintre care fiind in stare grava. Un tanar de 20 de ani si un barbat de 37 de ani. Medicii nu ne-au putut spune daca acestia sunt cei doi soferi.

Cristina GOREA, PURTĂTOR DE CUVÂNT SPITALUL DE URGENȚĂ: "Acestia au suferit diverse traumatisme fiind internati in continuare in sectia de profil. Dintre cei 6 pacienti, doi barbati sunt in stare grava. Unul dintre ei a suferit o fractura de coloana vertebrala in regiunea lombara si o comotie cerebrala, iar celalat pacient a suferit contuzie cerebrala."

La fata locului a intervenit si pompierii care au spalat carosabilul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, nu a fost necesara interventia salvatorilor pentru a descarcera persoanele ranite.

Oamenii legii nu cunosc deocamdata cum a avut loc accidentul, urmand sa analizeze imaginile video de pe camerele de supraveghere. Pe acest caz, politia a deschis un proces penal.