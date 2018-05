Detalii noi in cazul barbatului de 30 de ani care s-a stins la spital, dupa ce a fost batut in fata unui club de noapte din capitala. Politia a deschis un dosar penal - VIDEO

Anfisa CERNICOVA, SOȚIA VICTIMEI: "Pe data 18 seara a mers la o zi de nastere la un prieten de-al sau, dupa care sambata dimineata m-a telefonat fratele si mi-a spus ca sotul meu e in coma. Din cate stiu eu, s-a iscat o bataie acolo si a fost batut de un sportiv K1 sau Kickboxing, a fost batut cu picioarele pana aproape de moarte."

Sotia barbatului povesteste ca totul s-a intamplat acum o saptamana. Dupa petrecerea de la club, s-ar fi iscat o cearta, iar victima ar fi fost batuta de un luptator K1 in fata unui centru comercial in incinta caruia se afla si clubul de noapte. Barbatul a ajuns la spital in stare grava cu lovituri puternice la cap.

Cristina GOREA, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA: "Avea multiple fracturi al scheletului facial, in aceeasi dimineata a suferit o interventie chirurgicala de urgenta pentru excluderea hematomolui facial."

Femeia ne-a mai spus ca in acea seara, sotul sau a iesit afara cu un prieten si au observat ca luptatorul incerca sa abordeze o tanara care s-a aratat nemultumita.

Anfisa CERNICOVA, SOȚIA VICTIMEI: "Luptatorul a incercat sa se apropie de o fata, iar sotul meu a incercat sa o apere pe fata. Luptatorul l-a batut pe prietenul sotului, dupa care l-a batut si pe sotul meu. Sotul meu a ajuns la moarte si ceilalti au scapat."

Am mers la centrul comercial pentru a afla detalii, insa paznicii nu ne-au permis sa filmam. Contactati de Pro TV, responsabilii de la IGP ne-au spus ca pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru huliganism, evitand sa ne spuna mai multe. Oamenii legii nu au vrut sa ne confirme daca batausul este un luptator K1 sau nu si daca acesta a fost retinut.