Detalii noi in cazul barbatului de 50 de ani din capitala, care s-a impuscat mortal in oficiul unei companii din cauza creditului de 12 mii de dolari. Politia: "Avea doi copii" - VIDEO

Era in jurul orei 14.00 cand in sediul companiei de creditare de pe strada Petru Rares din Chisinau s-a auzit un foc de arma. Imediat la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie. Un barbat de 50 de ani, venise disperat la oficiul firmei si s-a impuscat chiar in fata angajatilor, cu arma pe care o detinea legal.

Natalia STATI, PURTATOR DE CUVANT POLITIA CAPITALEI: "Grupa operativa a Inspectoratului de Politie Rascani, procurorul de serviciu al Oficiului Rascani, medicul legist, ajunsi la fata locului au stabilit identitatea barbatului. La momentul incidentului in oficiu se afla personalul."

Oamenii legii spun ca barbatul a luat un credit de 12 mii de dolari pe care nu l-a mai putut intoarce, iar apartamentul pe care l-a pus in gaj a fost sechestrat. Astazi, omului i s-a cerut sa elibereze locuinta si astfel a ajuns la firma de creditare. Majoritatea angajatilor care se aflau in cladire au iesit in graba fara a discuta cu presa, doar un stomatolog care lucreaza la parter s-a oprit sa ne spuna ca e vazut.

"Noi la primul etaj lucram. Nu m-am speriat pentru ca nu am auzit nimic. Doar cand a venit politia am inteles ca ceva se intampla."

Criminalistii nu au vrut sa ne spuna din ce arma a tras barbatul si nici cati angajati se aflau in acel moment in oficiu.

Am urcat si noi la etajul 2 unde se afla oficiul companiei de creditare, insa usa era inchisa. Politia investigheaza acest caz pentru a stabili toate circumstantele. Barbatul era casatorit si avea doi copii.