Detalii noi in cazul craniului descoperit de un caine intr-o padure din sectorul Ciocana al capitalei: "Arata proaspat si mai avea pe el urme de par" - VIDEO

Roman Dumitrescu este stapanul patrupedului care a gasit craniul ieri dimineata in padure. Barbatul impreuna cu sotia isi plimbau cainele, cand la un moment dat acesta a luat-o la fuga.

Roman DUMITRESCU: "Cainele a inceput sa fuga dupa miros, si-a infipt nasul in pamant si a inceput sa mearga pe carare. Am alergat din urma sa si de departe am vazut ca se apropie de un obiect rotun, care statea aici."

Cand s-a apropiat de patruped, barbatul a ramas socat de cele vazute. Un craniu uman statea sub un copac, iar alaturi un os.

Roman DUMITRESCU: "Nu in fiecare zi vezi un craniu de om, mai ales ca acesta arata proaspat si mai avea pe el urme de par."

Inainte de a chema politia, Roman Dumitrescu a facut cateva poze si le-a publicat pe retelele de socializare.

Roman DUMITRESCU: "Noi acum o numim stea, ea a gasit craniul, eu aici nu era sa ajung singur. Ea a alergat si eu din urma ei am alergat pentru ca imi era interesant de ce a fost atrasa."

Politia spune ca osemintele gasite ieri dimineata in padure sunt ale unui barbat, care ar fi murit cu aproximativ un an in urma. Oamenii legii au descoperit in padure si niste haine care i-ar apartine victimei, despre care deocamdata nu ofera mai multe detalii.