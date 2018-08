Detalii noi in cazul crime de la Bubuieci, unde un barbat de 38 de ani si-a injunghiat mortal fratele mai mic. Vecin: "Batea la noi in poarta...alaturi moare cineva." Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Tragedia s-a produs noaptea trecuta intr-o casa din Bubuieci in care cei doi frati, originari din Stefan Voda locuiau temporar. Acestia faceau reparatie intr-o gospodarie din localitate, iar angajatorul le-a oferit adapost in locuinta unor prieteni plecati peste hotare.

Aseara cei doi au baut alcool impreuna si s-au luat la cearta. La un moment dat, fratele mai mare a luat un cutit si l-a injunghiat de mai multe ori pe cel mai mic. Cand si-a dat seama ce s-a intamplat, agresorul a fugit la vecini dupa ajutor.

“Batea la noi in poarta si cerea ajutor spunand ca cineva este taiat. Eu am iesit si mi-a zis ca aici alaturi moare cineva. I-am zis sotului si a iesit el.”

“Cand am iesit am vazut un barbat ranit. Am incercat sa acord primul ajutor, am bruscat usa pentru ca era incuiata, am sunat la 112.”

Ajunsi la fata locului, medicii nu au putut decat sa constate decesul barbatului de 33 de ani. Vecinii spun ca cei doi locuiau in acea gospodarie de aproximativ 2 saptamani si nu stiu de la ce s-au certat.

“Persoana banuita era vizibil in stare de ebrietate. A spus ca s-au certat, motivul asa si nu l-am inteles. A zis ca s-au batut dupa care a luat cutitul si l-a injunghiat.”

Suspectul a fost retinut. Acesta isi recunoaste vinovatia insa nu este clar motivul conflictului. Oamenii legii spun ca urmeaza sa-l audieze pe agresor dupa ce acesta isi va reveni dupa betie. Daca va fi gasit vinovat, el s-ar putea alege cu o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare.