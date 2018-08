Detalii noi in cazul scandalului de la tabara de odihna Trandafirul. Copil: "Cei doi educatori au intrat cu o bata de fier in mana in casutele unde dormeam si au inceput sa ne bata" Ce spune directorul taberei - VIDEO

13 copii care se odihneau la o tabara de odihna din Vadul lui Voda spun ca au trait un adevarat cosmar. In noaptea de marti spre miercuri acestia ar fi fost batuti de doi educatori, care ar fi consumat alcool.

“In aceasta seara au venit doi educatori cu un copil de varsta de 15 ani in stare de ebrietate. Au venit cam in zece casute cu o bata de fier, au inceput sa dea in copii care dormeau.”

“Colegul meu de pat a tipat de durere si cand m-am trezit pantalonii au avut o pata de pasta de dinti. Iar apoi am simtit o durere aici.”

Acest baiat isi aminteste cu greu despre cele intamplate. A venit la tabara sa se odihneasca impreuna cu fratele sau mai mic.

“Eu si cu un prieten dormeam si am auzit cum niste baieti au intrat la noi in camera. Au inceput sa se rada si cu niste bete de fier au inceput sa ne bata peste picioare si pe unde le pica lor.”

Parintii au aflat despre cele intamplate de la copiii lor. Imediat au venit la fata locului si au anuntat politia.

Ion BELEI, TATA: “Copilul m-a sunat pe la ora opt, tata vina si ma ia acasa plangand. Pe noi aici ne-au batut. Eu stateam langa poarta si nu puteam sa intru si am chemat la 112 politia.”

“Am venit si i-am luat si sa luam masuri cu idiotul acesta, care nu stie sa se comporta cu taberele. Nu am putut sa-i las, ca sunt ca mine. Sa-l las si sa vina cineva maine dimineata sa mi-l ucida.”

Copiii sustin ca educatorii au avut un comportament neadecvat de la inceputul sejurului.

“Educatorii chiar din prima zi am vazut ca fumau. Seara am inteles ca beiau la ei in camera. Vorbeau vulgar fata de noi.”

Ceilalti educatori de la tabara nu inteleg cum a putut sa se intample asa ceva.

“Eu am trecut pe langa ei dimineata, si i-am intrebat ce s-a intamplat ei au spus ca nu s-a intamplat nimic.”

“Ceva rau ce nu trebuia sa faca, mai ales ca un educator ar trebuie sa-si dea seama.”

Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca tabara functiona fara a avea toate actele in regula. Astfel, primarul orasului Vadul lui Voda i-a sistat activitatea.

Iurie ONOFRICIUC, PRIMAR VADUL LUI VODA: “In urma ultimului caz care a fost depistat noaptea aceasta, a fost emisa o dispozitie din partea mea. De sistare a activitatii agentului economic care functioneaza pe baza de odihna Trandafir.”

Directorul taberei spune ca i-a dat afara pe cei doi educatori.

Viorel DOINIC, DIRECTOR FINANCIAR: “Asta o sa decida inspectoratul de politie, cine a fost vinovat va fi pedepsit. I-am concediat astazi.”

Potrivit politiei, educatori care ar fi agresat copiii au varstele cuprinse intre 16 si 17 ani. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele acestora si ii cerceteaza in libertate, intrucat ei sunt minori. Administratorul bazei de odihna a fost retinut pentru 72 de ore.