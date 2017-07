Detalii noi privind presupusa implicare a Rusiei in campania prezidentiala a lui Donald Trump. Fiul presedintelui recunoaste ca a incercat sa gaseasca informatii compromitatoare despre Hillary Clinton - VIDEO

Donald TRUMP JR: ”Dacă ar fi reprezentat un pericol la adresa siguranţei naţionale, aş fi spus cuiva. Dar nu am ştiut ce va fi. Până la urmă a fost un nimic.”

Ca sa dovedeasca faptul ca nu are nimic de ascuns, fiul cel mare al presedintelui a publicat si e-mailurile prin care accepta intalnira cu avocata rusa.

In schimbul de mesaje scrie ca Moscova ar urma sa prezinte informatii care ar incrimina-o pe Hillary Clinton, informatii care ar fi folositoare candidatului republican la acea perioada. Trump Junior spune ca nu i-a spus nimic tatalui sau.

”- I-ai spus tatălui tău despre această întâlnire?- Nu. Nu era nimic de spus.”

Pe de alta parte, avocata rusa a negat ca ar fi detinut informatii si ofera propria versiune despre discutii.

Natalia VESELNITKAIA, AVOCAT RUS: ”Când mi s-a propus să mă întâlnesc cu Donald Trump Junior, am făcut-o într-un cadru privat. Întâlnirea nu era legată de faptul că el este fiul candidatului Donald Trump.”

Aceste argumente insa nu i-au convins pe democrati.

”Aceste e-mailuri reprezintă sfârşitul ideii impuse de administraţie şi de preşedinte precum că nu există nicio dovadă care ar arăta intenţia de a colabora.”

Noul scandal vine in contextul in care institutii din Statele Unite ancheteaza implicarea rusilor in alegerile de anul trecut. La intalnirea avuta acum o saptamana cu Donald Trump, Vladimir Putina a negat ca Moscova ar fi avut vreo legatura.