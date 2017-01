Detalii privind starea sanatatii a moldovencei ranite in atacul terorist comis in noaptea dintre ani intr-un club din Istanbul

Ministerul de Externe informeaza, ca cetateana Republicii Moldova ranita in urma atentatului comis la Istanbul in noaptea din 31 decembrie 2016 spre 1 ianuarie 2017, se afla spitalizata intr-o clinica medicala din Istanbul, dar este in stare stabila, fiind in afara oricarui pericol. Rudele persoanei au fost informate.

"Consulatul Republicii Moldova de la Istanbul este in contact permanent cu moldoveanca, cu rudele acesteia, cat si cu medicii turci, pentru a-i acorda asistenta consulara si medicala necesara in vederea facilitarii revenirii cat mai repede in tara.", se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe.

Jihadistii Statului Islamic au comis in luna iulie un atentat sangeros la aeroportul international Ataturk din apropiere de Istanbul. Un numar de 45 de persoane si-au pierdut viata in atacul armat din terminalul aeroportului Ataturk.

De asemenea, atacul armat din clubul de noapte are loc la aproape doua saptamani de la asasinarea ambasadorului rus Andrei Karlov in Ankara. Turcia face parte din coalitia internationala care bombordeaza pozitiile jihadistilor Statului Islamic din Siria si Irak. De asemnea, soldatii turci au lansat la finele lunii august o campanie militara impotriva jihadistilor din apropierea frontierei cu Turcia.