Deteriorarea democratiei in Moldova i-a determinat sa reduca finantarea. Este pozitia Comisiei Europene de la Bruxelles care si-a trimis doi reprezentanti la Chisinau, ca sa le aminteasca autoritatilor noastre sa remedieze urgent situatia - VIDEO

Thomas MAYR HARTING, DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI EUROPEAN DE ACTIUNE EXTERNA PENTRU EUROPA SI ASIA CENTRALA: “Acum doi ani si jumatate, era inceputul anului 2016, cand noi am venit aici, ca niste prieteni, intr-un moment in care situatia politica in

"Acum ne-am intors, intr-un context in care vrem sa exprimam ingrijorarea Uniunii Europene fata de cum decurge dezvoltarea Republicii Moldova. “

Christian DANIELSSON, DIRECTOR GENERAL AL COMISIEI EUROPENE PENTRU POLITICA EUROPEANA DE VECINATATE: “Scopul relatiilor noastre este ca cetatenii Republicii Moldova sa aiba conditii mai bune, oamenii de aici sa beneficieze de toate avantajele cooperari cu UE.”

Doi oficiali europeni au venit astazi la Chisinau ca sa le transmita tet-a-tet celor de la guvernare ca trebuie sa faca schimbari imediate pentru ca asistenta macrofinanciara si suportul bugetar sa fie reluat. Delegatia de la Bruxelles se refera la recunoasterea rezultatelor alegerilor locale din Chisinau, recuperarea miliardului furat, combaterea coruptiei, reforma judiciara si organizarea transparenta a alegerilor parlamentare de anul viitor. Au venit si cu recomandari in acest sens.

Thomas MAYR HARTING, DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI EUROPEAN DE ACTIUNE EXTERNA PENTRU EUROPA SI ASIA CENTRALA: “Monitorizarea internationala sa fie asigurata, candidatii sa nu aiba sustinere preferentiala din partea presei, opozitia sa nu se trezeasca cu restrictii atunci cand va dori sa isi inregistreze candidatii.”

Demnitarii s-au referit si la fundatia Open Dialog care ar fi fost finantata de Rusia din bani spalati si vanzarea de armament. O comisie a parlamentului din Moldova a anchetat aceste legaturi, vorbind despre faptul ca Maia Sandu si Andrei Nastase ar fi beneficiat de o parte din acesti bani pentru anumite deplasari.

Thomas MAYR HARTING, DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI EUROPEAN DE ACTIUNE EXTERNA PENTRU EUROPA SI ASIA CENTRALA: “Suntem ingrijorati de modul in care a fost folosita denumirea de “Open Dialog” in discutiile din parlamentul de la voi. Maniera in care s-a vorbit ar putea rezulta in presiune pusa pe politicienii din opozitie.”

Vizita europenilor se va incheia cu un sir de intalniri cu oficiali de la noi. Astazi acestia s-au vazut cu premierul Pavel Filip, care spune ca europenii au exagerat.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: ”Va propun sa tratati aceste declaratii prin prisma alegerilor, or in aceasta perioada preelectorala vom avea diferite declaratii. Probleme sunt prezentate intr-un mod premarit.”

Moldova a ajuns in atentia Parlamentului European, in aceasta vara, atunci cand insitutia a votat o rezolutie prin care suspenda prima transa din asistenta macrofinanciara in contextul in care la noi nu au fost recunoscute alegerile locale din Chisinau.