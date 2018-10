Detinutii vor fi transportati pana la inchisoare in masini dotate cu aer conditionat, cabina separata si camere de supraveghere. Doua astfel de autospeciale au fost cumparate de catre ANP si au costat in jur de 50 de mii de euro - VIDEO

Ideea de a innoi parcul de masini apartine angajatilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care in urma mai multor deplasari efectuate la colegii din tarile europene, si-au spus ca trebuie facute schimbari si in sistemul din Moldova. Cele doua vehicule au capacitatea de a transporta cinci detinuti si loc doar pentru trei gardieni.

Alexandru PORTARESCU, SPECIALIST PRINCIAL AL DIRECTIEI LOGISTICA, COMISAR SEF DE JUSTITIE: ”Doua celule sunt de o persoana si in partea din spate sunt trei locuri.”

”Celula de o persoana este dotata cu scaun, semn de protectie a capului, centura, are luminozitate naturala cat si artificicala.”

Masinile sunt dotate cu aer conditionat, dar si camera de supraveghere.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Deasupra fiecarui detinut este instalata o camera asa incat acesta sa fie supravegheat de catre gardieni pe durata deplasarii. In cazul in care se simte rau sau are nevoie de ajutor poate apasa acest buton pentru a solicita oprirea.”

Informatia este transmisa pe un ecran gardienilor din fata.

Alexandru PORTARESCU, SPECIALIST PRINCIAL AL DIRECTIEI LOGISTICA, COMISAR SEF DE JUSTITIE: ”Gardianii au monitorizat cu ceea ce se intampla in celule, poate vedea sub diferite unghiuri celula aparte."

Masinile de model Mercedes, sunt fabricate in 2013 si au fost cumparate prin licitatie la mana a doua. Pentru fiecare s-a platit din bugetul institutiei 25 de mii de euro.

Aureliu SUHAN, DIRECTOR ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR: ”Sunt cu destinatie speciala anume pentru transportarea detinutilor. Am pus ca si obiectiv sa trecem de la procurarea unitatilor de transport cantitativ la cea calitativa, incat sa facem fata conditiile de detentie cum prevad standardele europene.”

Din totalul de 48 de unitati de transportare a detinutilor, doar 25% sunt in stare buna si corespund standardelor de escortare, spune directorul institutiei.

Aureliu SUHAN, DIRECTOR ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR: ”Noi sunt putine. Mai avem nevoie si de autocare care transporta pana la 20 de detinuti. Daca astazi ar mai fi 5-6 autocare de acest gen, am face fata pe deplin.”

Deocamdata nu s-a hotarat la care penitenciare din tara vor ajunge noile masini.