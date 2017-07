Detinutul care a fugit din Penitenciarul 10 din Goian a fost retinut de politie. Cat risca acum pentru evadare

Potrivit oamenilor legii, individul a fost retinut in timp ce se deplasa intr-un taximetru in directia satului Varnita, raionul Anenii Noi.



Tanarul de 23 de ani, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru comiterea unui accident rutier fiind in stare de ebrietate, se afla intr-un penitenciar de tip deschis. In acel moment, barbatul muncea in afara penitenciarului, iar cei detinuti in regim de tip deschis nu sunt supravegheati de nimeni in asemenea situatii. Pentru ca a fugit, el risca inchisoare de pana la 2 ani.

