Detinutul din Leova care a incercat sa evadeze si a fost oprit cu focuri de arma, gasit mort in celula sa. Ce spun cei de la ANP

Potrivit Administratiei Penitenciarelor, barbatul in varsta de 49 de ani care acum doua zile a fost oprit cu focuri de arma dupa ce a incercat sa evadeze, a fost gasit fara suflare in aceasta dimineata, in celula sa. Totodata responsabilii de acolo spun ca acesta nu avea semne de moarte violenta.