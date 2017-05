Dezastru intr-o gospodarie din Cornesti. O familie s-a trezit in toiul noptii cu copacul vecinului peste casa, masina si fantana: daca barbatul nu le va acoperi pagubele, il vor da in judecata

VIDEO IN CURAND.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Ce putem vedea in curtea acestei case este un peisaj de-a dreptul ingrozitor. Copacul imens care s-a prabusit a distrus o parte din acoperisul casei, care intre timp a fost reparat, masina a fost avariata de una dintre crengi, iar colacul fantanii din curte care acum practic nici nu se vede din cauza crengilor, a fost facuta tandari.”

Totul s-a intamplat luni in jurul orei 4 dimineata in timp ce proprietarii dormeau linistiti in casa. O bubuitura puternica i-a trezit din somn.

Colac peste pupaza, in curtea casei era parcata si masina ginerelui femeii.

Din spusele proprietarilor, arborele s-a prabusit din motiv ca era putred la radacina, iar ploile din week-end au facut asa ca acesta sa nu mai reziste. Nici pana astazi trunchiul copacului nu a fost evacuat din curte.

Familia Gorea spune ca a vorbit cu vecinul ca sa le dea bani pentru a repara tot ce s-a stricat, acesta insa nu ar vrea.

Solicitat de Pro Tv, proprietarul terenului lasat in paragina de ani buni, spune ca va ajuta familia Gorea cu niste bani, insa de automobilul care a fost avariat, nu are de gand sa-si bata capul.

Oamenii spun ca in cazul in care prejudiciul nu va fi acoperit, il vor actiona pe vecin in judecata.