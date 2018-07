Dezbateri in Parlamentul European. Primul subiect discutat de europarlamentari - "invalidarea alegerilor de la Chisinau": "Moldova este un stat esuat, stat capturat, la Chisinau guverneaza oligarhii" - \ LIVE TEXT

Vedeti mai jos toate discursurile din Parlamentul European, privind situatia din Moldova:

Knut Flecjenstein, Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor: "In ultimele saptamani ceea ce s-a intamplat in Georgia, faptul ca isi respecta cetatenii, este un exemplu, asteptam ca si cetatenii din Republica Moldova sa fie respectati. Protestele sunt justificate.

Eu as recomanda ca alegerile de la Chisinau sa se repete cat pot de repede. Trebuie ca ODIR si Conventiile de la Venetia sa se respecte pentru ca alegerile din sa fie organizate in mod democratic. Furtul din sistemul bancar. Am discutat cu prim-ministrul moldovovean, care spune se stie unde sunt 80 la suta din banii disparuti, acestia trebuie recastigati.

Este inacceptabil cum a fost tratat un primar ales de popor. Nu prea comentam ce fac judecatorii. Este inacceptabila decizia tribunalului de la Chisinau si daca este un grup care a promovat aceste decizii, cei care au facut aceasta si-au tradat tara, care pentru mine era pe un drum bun. Cei care protesteaza nu ca trebuie sa stie ca sunt respectati ci si ca acest Parlament European ii sustine.Noi nu credem ca trebuie suspendata suspendarea pentru ca asta afecteaza cetateni."

Austrevicius Petras: "Este o dezamagire pentru mine ce se intampla la Chisinau. Este un stat care este controlat de oligarhi si corupti, de o elita politica non-transparenta. Statul este tratat ca o companie privata. Justitia este sechestrata, decizia de a anula alegerile este un absurd. Sistemul bancar este sechestrat, mass-media, majoritatea este concetrata in manile cuiva si este controlata. Viziunea pro-europeana este doar o viziune care e departe de realitate."

Helmut Scholz, grupul Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică: "Moldova este un stat esuat, stat capturat. La Chisinau toata lumea e de acord ca guverneaza oligarhii. Rezultatul il vedem in fiecare zi, rezultatele alegerilor democratice sunt anihilate, oponentii politici sunt incriminati, avocatii lor amenintati. Coruptia, incalcarea drepturilor omului, furtul miliardului - merg mana in mana, iar statul nu e dispus sa clarifice lucrurile. Sa numim sistemul asa cum este: coruptii pot calatori liber, iar cetatenii sunt blocati in saracie. Exista alternativa, trebuie sa suspendam asistenta, iar hotii trebuie sanctionati individual."

Sigfried Mureşan, grupul Partidului Popular European: "Se distruge fundametul european, autoritatile au dus tara alaturi de Somalia. Nu putem acorda cele 100 de milioane, exista zero incredere in autoritatile de la Chisinau. Autoritatile de la Chisinau sunt o piedica pentru parcursul europena al Moldovei, care este sustinut de noi. Vom fi alaturi de cetateteni. Cetatenii moldoveni trebuie sa stie ca ii sustinem. Va vedem si suntem alaturi de voi, nu sunteti singuri. Cetateni vor democratie, vor justitie care sa faca drepate. Autoritatile nu fac nimic."

Victor Boştinaru, grupul Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor: "Decizia de la Chisinau, arunca o umbra pe democratia acestei tarii. Dar sa intervina politicul nu este corect intr-o tara de drept. PPE propune sa se faca jocul lui Dodon, nu dati focul tarii ca dupa alegerile parlamentare veti trebui sa faceti coalitie impreuna.

Anna Elzbieta Fotyga, grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni: "Trebuie sa condamn invalidarea alegerilor de la Chisinau, este ingrijorator, este o decizie politica, o influenta clara a oligarhilor. Este ingrijorator, a venit momentul sa fie eliminate elementele slabe."

8. "A fost anulata vointa poporului, justitia a facut jocuri plitice. A facut ceea ce facem noi la fiecare alegeri, indemnam oamenii sa iasa la vot, sa-si aleaga conducerea. Nastase nu a spus pe cine sa voteze cetateni. De fapt, speriata de victoria opozitiei, Plahotniuc s-a bazat pe un aliat de nadejde - justitia controlata, care a anulat vointa populara. UE nu poate fi nepasitoare la batjourilea votului popular, chiar daca e dureros, trebuie sa suspendam finantarea."

9. "Moldova era o tara exemplara catre drumul spre democratie, acum tara este sechestrata, capturata, am vazut cum oligarhii au preluat practic puterea. Nu putem permite ca valorile europene sa aiba de suferit."

France Jamet, grupul Europa Naţiunilor şi a Libertăţii: "Este clar ca de la invalidarea alegerilor de la Chisinau exista o criza politica. Este o ingerinta sa intervenim, trebuie sa lasam Moldova sa decida pentru sine. Riscam o criza cu Rusia si Ucraina, se pun paie pe foc, se risca un razboi civil pentru reglare de conturi."

11. "Am vazut cum ati vorbit si despre Polonia si ati criticat-o. Ce doriti, vreti ca judecatorii sa dea sentinte care sa fie conform cu voita dvs?"

12. "Acum cativa ani Moldova era spre drumul clar european. Coruptia este problema, schimbarile la legea electorala. De aia acum Moldova se afla intr-o situatie dificila, dupa aceste alegeri democratice, tribunalul a anulat rezultate perfect valabile. Noi ne opunem unei oligarhizari a democratiei. In rezolutie se cere sa se revina la independenta justitiei."

Andi Cristea, grupul Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor: "Este ingrijorator invalidarea alegerilor de la Chisinau pentru Parlamentul European. Alegerile libere sunt baza unei democratii. Solutia nu este deraiarea vogonului din trenul european. Ar fi gresit sa suspendam asistenta."

Bas Belder, grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni: "Bruxelles trebuie sa protesteze fata de aceasta decizie de la Chisinau. Abuzul de putere in Moldova afecteaza societatea civila.

Intrebare: Trebuie sa-i dam apa la moara lui Dodon, sa pedepsim cetatenii?" - "Cetatenii nu trebuie sa aiba de suferit."

15. "NATO si UE incercuiesc statele, Rusia, Ucraina - unde a fost indignarea de la Chsinau cand Dodon a fost eliminat de CC, unde a fost atunci indignarea, pur si simplu cersesc de la UE. Lucrurile sunt neclare, trebuie sa respectam neingerinta in alta stat."

Jaromis Stetina, grupul Partidului Popular European: "Decizia de la Chisinau e motivatie politica, e un semnal alarmant, starea democratiei RM e foarte slaba. Protestele masive arata cat de mult se tem cetatenii pentru viitorul lor. Coruptia si lipsa reformelor, a venit momentul sa ne gandim la raspunderea noastra ca politicieni.

Intrebare de la PREDA: "In Moldova avem un guvern marioneta controlat de Plahotniuc, cum comentati? - Toate sunt cauzate de evolutia generala post sovietica."

INTERVENTII:

* Anularea alegerilor din Chisinau a facut sa existe un semn de indoiala fata de justitie. Totul a inceput cu adoptarea sistemului mixt. Trebuie sa sustinem finantarea.

* Nu putem sa ne jucam cu o tara care a ales drumul european. Sunt de acord ca nu trebuiau anulate alegerile, dar banii nu trebuie suspendati.

Daniel Buda, grupul Partidului Popular European: Este inacceptabil, motive inexistente pentru a anula alegerile. Autoritatile sa intervina legal ca vointa poporului sa fie respectata in RM. Parcursul european nu trebuie frant.

* Am petrecut ceva vreme la Chisinau, stiu ca cetatenii isi doredt o viata mai buna, decizia de la Chisinau este ingrijoratoare. Lipsa transparentei este ingrijoratoare, pune la indoiala sistemul de drept din Moldova. UE trebuie sa solicite anularea deciziei de invalidare a alegerilor.

* Cetatenii au nevoie de sustinerea noastra. Nu trebuie sa acceptam decizia de la Chsinau. Moldova trebuie sa raman pe drumul UE.

* "Decizia tribunalului este ingrijoratoare. Exista oligarhi acolo care creeaza probleme si care incearca sa fure la stanga si la dreapta. Suntem alaturi de cetatenii. Trebuie sa sustinem Moldova ca atare".

Federica MOGHERINI, Inaltul Reprezentant al UE pentru politica de vecinatate: "M-am intalnit cu Filip si opozitia. Dupa invalidarea alegerilor comisarul si cu mine am reactionat imediat, decizia ii priveaza pe cetateni de un primar ales democratic. CEC a decis sa nu fie organizate noi alegeri, iar asta submineaza increderea in institutiile statului. Invalidarea a fost netransparenta. Autoritatile trebuie sa gaseasca solutii. Cand discutam cu ei, asteptam reforme.

Cetatenii asteapta aceste reforme, cetatenii si-au demonstrat pasnic nemultumirea. Trebuie sa le fie respectata siguranta lor si dreptul la proteste trebuie garantat, iar jurnalistii trebuie sa-si poata face munca liber si corect. Cooperarea cu UE nu este impotriva nimanui. Ne vom mari eforturile de comunicare cu Moldova.

Alegerile credibile sunt fundamentul oricarei democratii. Modul in care au fost tratate alegerile locale nu este un semn bun pentru alegerile parlamentare. Nu au fost respectate conventiile.





Am decis sa oprim deocamdata urmatoarea transa. Urmeaza sa fie supusa votului decizia. Aceasta plata urma sa ajunga cu doua conditii - 1. Implementarea de politici si aceasta conditie a fost respectata, dar si respectarea preconditiilor - drepturile omului, care nu este respectata.

Dupa aceasta decizie de invalidare a alegerilor nu s-au indeplinit preconditiile. Cerem a se opri debocarea primei transe. Trebuie sa fie indeplinite preconditiile, vom continua discutiile.

Vom continua sa optam pentru o solutie.