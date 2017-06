Dezbaterile judiciare in procesul lui Ilan Sor au inceput: procurorii si-au expus pozitia - VIDEO

In fata magistratilor, ei au cerut 19 ani de inchisoare pentru primarul de Orhei. La urmatoarea sedinta de judecata, care va avea loc maine, urmeaza sa se expuna si avocatii primarului de Orhei, iar maine ar putea fi pronuntata si o sentinta.

Asta in conditiile in care in 2 zile se face un an de cand acesta a fost arestat, iar conform unei decizii a Curtii Costitutionale, la expirarea acestui termen si in lipsa unei decizii, Sor urmeaza sa fie eliberat. Ilan Sor este invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat.