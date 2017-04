Dezbaterile publice legate de functionarea parcarilor cu plata din oras, duse pe apa sambetei. Dupa mai multe amanari - Primaria le-a anulat

In cadrul acestor dezbateri, urmau ca sa se faca schimbari la regulamentul cu privire la functionarea acestor parcari, astfel incat toti oamenii sa poata veni cu recomandari care sa imbunatateasca proiectul. Acum nici nu mai e sigur daca proiectul va intra in vigoare, de vreme ce CNA investigheaza legalitatea acestui contract, iar 3 administratori de parcking au si fost retinuti in cadrul dosarelor initiate de ofiterii anticoruptie.

Centrul National Anticoruptie a initiat doua dosare cu privire la proiectul parcarilor cu plata din capitala.

Primul a fost initiat in 2015 pentru depasirea atributiilor de serviciu a unor functionari de la primarie, iar cel de-al doilea, in 2016 - pentru abuz in serviciu din partea unor agenti economici.

VEZI SI Au gasit nereguli la proiectul parcarilor cu plata in capitala? Legalitatea contractului demult in vizorul CNA. Reactia primarului: "Aceste actiuni au loc acum in timpul calamitatilor" - VIDEO

*Poza simbol

Sursa Foto: autoblog.md