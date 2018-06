Deznodamant cu bucurii sau dezamagiri pentru absolventii de gimnaziu. Astazi, acestia si-au vazut rezultatele de la examene: "Notele sunt mai mari decat m-am asteptat" - VIDEO

Dupa o saptamana de asteptare de la ultimul examen, la ora 8 in toate institutiile de invatamant din tara, elevii si-au vazut afisate notele.

-“8 la romana, 8 la istorie si 10 la matematica. Sunt multumita de note si nu cred ca o sa poata sa le ridice mai tare.”

Cristian este tare mandru de rezultate. A luat 10 la matematica si istorie si 9 la limba si literatura romana. Spera ca rezultatul ii va fi rasplatit de parinti cel putin cu o vacanta.

-“Notele sunt mai mari decat m-am asteptat. Sunt foarte bucuros si multumit de cum am scris. Trebuie sa urmeze si o vacanta relaxanta, poate plec la mare.”

Dupa ce au analizat cu minutiozitate listele, mai multi elevi de la liceul Gheorghe Asachi din capitala au stat minute in sir, la rand, pentru a-si vedea lucrarile, dar si a scrie o contestatii.

-“La limba romana nu-mi ajung doua puncte pentru nota 9. Cred ca este marea probabilitate sa primesc aceste doua puncte.”

Elena spune ca eforturile depuse de-a lungul anilor si-au spus cuvantul. A luat 10 la matematica, 9 la istorie si 8 la limba si literatura romana. La cel din urma a scris o contestatie si are sperante ca nota ii va fi marita.

-“Am stat cu profesorul si am analizat lucrarea si am vazut ca sunt unele puncte unde posibil verifictorii nu au fost atenti. Un singur punct pentru a avea nota 9.”

Recunoaste ca cel mai greu in cei noua ani a fost…

-”Presiunea depusa de profesori pe elevi ca noi sa invatam si temele pentru acasa care au fost intr-o cantitate enorma.”



Pentru altii, insa, contestatia este mai mult o necesitate si singurul fir de care se mai pot lega. Ionela a luat nota 4 la matematica, iar rezultatul il pune in carca emotiilor.



-“Poate totusi profesorul s-a gresit. La romana si la istorie am 7, sunt multumita de aceste note. 00:40- As fi dorit sa avut macar 5, e grea matematica, nu mi se da.”



Odata cu terminarea gimnaziului eleva sustine ca va schimba si liceul pentru a scapa de franceza care este aici obligatorie.

-”Merg la alt liceu, nu vreau la acesta, deja mam saturat. E greu.”



O parte din ei afirma ca notele la examenul de absolvire a gimnaziului sunt importante doar in cazul in care iti doresti sa aplici mai apoi la un colegiu, daca nu, este un simplu test de verificare a cunostintelor.



-”Sunt importante doar pentru a trece in treapta liceala si in caz in care doresc sa aplic la un program international. In rest notele sunt doar pentru noi, pentru a ne evalua cunostintele.”

-”Este o calire inainte de examenul de clasa a XII-a.



Elevii care vor avea note mici chiar si dupa contestatie pot sustine repetat examenul in perioada 3-6 iulie, in centrele unice organizate la nivel raional.