In Dacia care a lovit un camion plin cu pietris, in apropiere de Ialoveni, se aflau sase politisti: toti au fost transportati la spital. Unde mergeau oamenii legii - FOTO

Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7:15, pe soseaua Chisinau- Hancesti, in apropiere de localitatea Danceni.

Potrivit politiei, soferul de 70 de ani care conducea camionul plin cu pietris nu ar fi acordat prioritate unei Dacia Logan, iar soferul de la volanul automobilului nu a mai reusit sa franeze si a intrat cu masina in camion. In Dacia se aflau sase politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Ungheni.

In urma impactului violent toti au fost raniti si au fost transportati la un spital din capitala. A fost nevoie si de interventia salvatorilor pentru descarcerare.

Cei sase politisti, cu varstele cuprinse intre 21 si 39 de ani, urmau sa ajunga la policlinica ministerului de Interne de la Chisinau, unde trebuiau sa treaca un control medical anual.

Autoritatile investigheaza cazul.