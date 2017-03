Diamante, rubine si aur topit in valoare de 70 de milioane de lei, descoperite in atelierul clandestin al unui moldovean care avea cateva magazine in tara. Barbatul a scos arma cand a fost retinut - VIDEO

Potrivit politiei, acestia activeaza de 5 ani, insa au documentati timp de 6 luni. Oamenii legii au stabilit ca suspectii detineau si administrau cinci intreprinderi ce importau ilegal, pe teritoriul tarii, articole si bijuterii din aur, metale pretioase, precum si materie prima, prin zona transnistreana si de nord a hotarului.

Acestea, erau ulterior comercializate in magazine specializate, fara careva acte de provenienta, iar incasarea numerarului se facea fara achitarea impozitelor prevazute de legislatia fiscala.

De asemenea, suspectii obtineau articole din aur din activitatea de lombard, si anume, persoanele care nu achitau suma incasata pentru bunul gajat, erau lipsite de acesta, care ulterior era expus spre comercializare prin aceleasi modalitati.

Potrivit lui Alexei Bacos, seful Directiei de Investigatie a fraudelor economice al IPG, barbatul a pus rezistenta cand a fost retinut si si-a scos arma.

Acesta nu-si recunoaste vina.

Astfel, in perioada 01 – 02 martie curent, fortele de ordine au efectuat 17 perchezitii la domiciliile si magazinele intreprinderilor suspectilor, unde au fost depistate articole din metale pretioase si aur topit, in cantitate de peste 52 000 grame, pietre pretioase (diamante, rubin, etc.), in valoarea totala de peste 70 000 000 lei, fara careva acte de provenienta, acte de achizitii, contracte, agende cu inscrisuri de ciorna a contabilitatii negre, mijloace banesti in suma de 300 000 lei, a caror provenienta nu a putut fi justificata.

Pe acest caz, a fost initiata o cauza penala. Suspectii risca pedeapsa cu inchisoare de la 3 la 10 ani.