Diana Brescan a obtinut un loc in marea competitie Vocea Romaniei. Tanara a intors scaunul Loredanei. Reactia juratilor atunci cand au vazut-o - VIDEO

“Video Game” din repertoriul celebrei Lana Del Rey a fost piesa, pe care a ales-o Diana Brescan pentru Vocea Romaniei. Desi a reusit sa intoarca un singur scaun, asta i-a fost de ajuns ca sa treaca in urmatoarea etapa.

Alti 7 concurenti au reusit sa impresioneze juratii. La doar 18 ani, Teodora Rotaru a intors deodata 3 scaune si a fost aplaudata indelung de spectatori, pentru o voce de exceptie.

Iar Ramona Dimu a iesit in evidenta cu o voce puternica. A fost dezamagita pe parcursul evolutiei ca nimeni dintre jurati nu s-a intors spre ea. Totusi, in ultima clipa deodata 2 artisti au apasat pe buton, fapt care a facut-o pe tanara sa sara in sus de bucurie.

Iar Ioana Barba a uimit prin alegerea ei muzicala. Anume asta i-a facut pe jurati sa-i ofere sansa de a trece mai departe. Pe placul juratilor a fost si interpretarea lui Rares Popa. Aseara, s-a dat cea de-a 6-a si penultima editie de la Vocea Romaniei. 8 concurenti au reusit sa treaca in urmatoarea etapa.