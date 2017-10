Diana Brescan, in etapa urmatoare la Vocea Romaniei. Loredana: "Ai lumina in voce. Ai cantat perfect". Vezi cum a evoluat tanara interpreta - VIDEO

Tanara a interpretat cantecul "Video game" de Lada Del Rey. Loredana a fost unica care s-a intors, astfel Diana a mers in echipa ei.

Loredana: "Se simte ca iti controlezi foarte bine vocea. Ai interpretat fiecare nota cu rabdare si chiar daca e un cantec destul de trist, ai totusi o lumina in voce, ai ceva care e foarte pozitiv si e foarte frumos. "

Diana: "Ma bucur ca am ajuns aici. Iti multumesc Loredana."

Despot: "A cantat impecabil toata chestia aia."

Loredana: "A cantat perfect."

Diana este din Chisinau, este studenta la Relatii Internationale in anul doi. Canta de la 10 ani, profesoara din clasele primare a descoperit-o si i-a sugerat mamei sa o duca la canto. Mama a dus-o atunci la festivalul Steaua Chisinaului, unde fara nicio pregatire a luat locul I.

Nu a urmat un liceu cu profil muzical, a ales sa faca studii in particular cu un profesor care a facut Conservatorul la Moscova. In prezent face practica la presedintie, in Chisinau, pe domeniul cultural. Isi doreste sa activeze in Ministerul de Cultura al Republicii Moldova si, de ce nu, sa fie Ministrul Culturii. Pana acum a cantat cover-uri, insa de curand a inceput sa lucreze pentru repertoriul propriu.