Este ambitioasa, carismatica si vrea sa arate lumii intregi cat de frumoasa este tara noastra. Cine este tanara care ne reprezinta tara la Miss Tourism Universe 2018 in Liban - VIDEO

Diana Toma este cea care in aceste zile ne reprezinta in Liban, tara care gazduieste in acest an Miss Tourism Universe 2018. Nu este prima data cand participa la concursuri de frumusete, asa ca de aceasta data spune ca este gata sa arate tot ce poate, pentru a lua marele titlu.



Diana TOMA “– Competitia este super. O sa plecam si in Dubai, pentru 2 sau 3 zile. Este o opurtunitate foarte, foarte frumoasa. Cred ca orice moldoveanca si-ar dori asta. “

Pana la finala concursului, Diana va fi pusa in fata mai multor provocari. Ea va trebui sa defileze in costume de baie, in rochii de seara, dar si sa raspunda la diverse intrebari la proba de inteligenta. Spune ca s-a pregatit si a invatat limba engleza inainte de a pleca la concurs.

Diana TOMA “ – Sunt fericita sa reprezint tara mea, Moldova. Traiesc in cea mai frumoasa tara. Avem locuri frumoase, rauri frumoase si fete frumoase. Trebuie sa vizitati tara mea. “

La concursul din Liban, participa 32 de tinere din diferite tari. Tanara din Moldova spune ca desi lupta este apriga, ea a reusit sa-si gaseasca prietene.

– "Sunt cu domnisoara care reprezinta Romania si din Venezuela. - Moldova trebuie sa fie mandra ca exista o asemenea fata, care sa o reprezinte. “

Intr-o saptamana, se va decide cine dintre ele va lua coronita. Diana este sigura in fortele proprii si spera sa fie marea castigatoare.

Diana TOMA “– Marea finala este pe 24 septembrie. Cand ma intrebi despre asta, imi tremura mainile. Am mari emotii. Vreau sa ma incurajati si sa aveti incredere in mine. “

Diana Toma are 23 de ani si este originara din Criuleni. A absolvit facultatea Bussines si Administrarea Afacerilor.