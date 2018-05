Diferenta de doar cateva voturi, intre rezultatele preliminare finale calculate de Promo-Lex si cele anuntate de CEC. Cate voturi au luat Ceban si Nastase. Ce nereguli au fost inregistrate

Rezultatele preliminare anuntate de Promo-Lex:

Vasile Costiuc - 504

Andrei Nastase - 71,803

Alexandr Rosco- 443

Valeriu Munteanu - 8058

Ion Ceban- 91,485

Victor Stratila - 414

Alexandra Can -385

Maxim Braila -331

Silvia Radu- 39,461

Alexandru Matu - 374

Constantin Codreanu -10,163

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: "Din start as vrea sa atrag atentia si sa subliniez trebuie sa multumim observatorilor pentru ca au monitorizat aceste alegeri.

Neregulile depistate:

in 351 de sectii au fost intocmite formulare, iar in 90 de sectii nu s-au intocmit;

sigilarea urnelor de vot - 1 caz in care au fost sigile intacte;

respectarea procedurei in ceea ce priveste numararea votului - aceasta procedura in 90 de sectii de votare nu a fost respectata;

sigilarea cutiilor si pachetelor cu buletinele de vot care sunt expiediate CECC au fost sigilate corespunzator;

daca a fost prezenta politia cand au fost transportate buletinele de vot - in 364 de cazuri a fost si in 11 cazuri nu a fost politia de fata cand trebuia sa plece in directia CECC;

persoane nejustificate - in 8 sectii de votare au fost prezente persoane nejustificate;

La momentul de fata PRomo-Lex a onstatat ca 21 de procese verbale sunt viciate sub astpect de erori tehnice, dintre care 17 procese sunt din capitala, 3 din Balti si 1 caz la Jora de Mijloc.

Putem sa confirmam rezultatele anuntate de CECC, iar in capitala urmeaza a fi organizat turul 2 pentru ca niciunul din candidati nu a obtinut numarul necesar de voturil.