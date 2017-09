Diferenta e ca de la cer la pamant fata de restul scolilor din tara. Cu haine de brand si iz de parfum scump, intr-o atmosfera pompoasa, pe fundalul unei cladiri moderne si colorate, s-a dat primul sunet intr-o scoala privata din capitala - VIDEO

Haine de brand si iz de parfum scump in aer la acest careul de 1 septembrie. Copiii au venit cu parintii, mamele – elegante si neaparat pe tocuri, iar tatii – in costume scumpe si cu ochelari de soare.

“Noi nu credem in fite, diamante, blanuri, vile, dar credem in investitia pentru copil.”

“Iei un credit si investesti in educatia copilului, decat sa cumperi masini sau briliante si diamante.”

“Sunt unele cazuri cand se micsoreaza notele, special ca copilul sa achite sau sa mearga la adaugator. - Aici nu va fi cazul? - Sper ca nu.”

Printre parinti, I-am zarit pe vicepresdintele Parlamentului – Vladimir Vitiuc, fostul director de la ANRE – Sergiu Ciobanu, dar si pe seful intreprinderii spatii verzi – Eliferie Haruta. Cel din urma ne-a spus ca a venit sa-si vada nepoata pasind in clasa intai.

Ei, si daca ne-am obisnuit ca elevii sa faca atmosfera la careu, in acest caz, rolurile s-au schimbat. Profesorii au dansat in fata elevilor.



“Vin de la Bucureşti. Acolo am locuit şi am studiat engleza într-o şcoală americană.“

“Sunt copii mai mari, familiile lor sunt mai importante, dar in general nu trebuie sa fim răi, toţi suntem la fel. “

Emotiile primului clopotel au fost aceleasi pentru toti.

”Ea are emotii astazi si noi toti suntem foarte emotionati, ca e primul pas spre viata matura daca putem spune asa.”

“Am lăsat munca deoparte, pentru a-mi ajuta copilul să îndrăgească cartea.”



Beatrice Lungu a pasit astazi pentru prima oara intr-o scoala din Moldova, dupa o perioada buna de timp in care a invatat acasa, de una singura.

Beatrice LUNGU, ELEVA: “Timpul liber mi-l petreceam stând în casă sau pe afară, plimbând câinele.“

Valeriu LUNGU, TATAL: “A mers la scoala in America cativa ani, dupa care am revenit in Moldova si am continuat programul din SUA prin home school.”

4000 de euro costa un an de studii aici. Conditiile sunt la superlativ. Laboratoare moderne, dusuri la sala si cantina pe potriva unui mic restaurant. Mai mult, institutia va avea si cativa profesori de peste hotare.

Virginia SIMMONS, PROFESOARA DE ENGLEZA: “Am fost profesoară toată viaţa, mai cu seamă în State. N-am mai fost în Moldova şi m-am gândit că ăsta e locul unde vreau să mă aflu.“



James TIGER, PROFESOR DE ENGLEZA: “Nu am venit aici pentru salariu, am venit pentru că iubesc ţara şi vreau să ajut, dar sunt satisfăcut.“

Copiii vor studia in trei limbi: romana, rusa si engleza si vor petrece la scoala aproape toata ziua. Dupa ore, pana la ora 17 vor avea diverse activitati. La cantina, elevii vor fi hraniti cu ceea ce isi doresc, dupa un meniu creat de fiecare parinte. Pentru asta, acestia vor trebui sa mai scoata zilnic din buzunare 70 de lei.

Inga CHIOSA, VICEDIRECTOR SCOALA INTERNATIONALA: “Ei vor avea doar cardul unde parintii depun banii preventiv dupa ce au au studiat meniul. Copii doar vin cu cardul si ia masa.”

La absolvire, elevii vor primi doua diplome, una nationala si alta internationala. In tara noastra, sunt acreditate 16 institutii de invatamant private.