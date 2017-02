Digul unui lac din Comrat a cedat. Zece gospodarii au fost inundate noaptea trecuta - VIDEO

Potrivit salvatorilor, digul s-a rupt in dupa amiaza zilei de ieri, iar apa a intrat in curtile oamenilor care locuiesc in apropiere de lac. Din informatiile oferite de Serviciul Situatiilor Exceptionale, 9 curti au fost inundate, iar intr-o gospodarie, apa ajuns si in casa. Toata noaptea salvatorii au pompat apa din curtile celor care au avut de suferit si au ridicat pe strazile din apropierea iazului un dig provizoriu din saci cu nisip.

Pompierii spun ca astazi apa a inceput sa se reverse intr-un rau din apropiere.





In total, in misiune sunt antrenati in jur de 25 de de salvatori cu 12 unitati de tehnica, iar la moment, nivelul apei este in scadere spun salvatorii.