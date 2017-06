Dilema deceniului: cand sa schimbam treapta de viteza, sub 2000 sau peste 2000 rpm?

Unii oamenii spun sa nu mergi cu masina subturata. Dar cine stie ce inseamna subturata, de fapt? Inseamna cand se balbaie si tremura, cand nu se simte bine motorul in acea treapta si face urat? Sau doar asa, daca ne uitam la ce turatie avem putem zice ca este sau nu subturata? Motivul fiind unul singur: daca mergi cu masina la turatie mica o sa ai un consum mare si strici motorul... Asa spun unii.

Subiectul de azi porneste insa de la cateva pareri personale ale unor soferi ce sustin ca, atunci cand pleci pe loc, trebuie sa te duci in prima treapta pe la 3000 de ture, ca atunci cand schimbi a 2-a, sa cobori la 2000 de ture, asadar sa mergi mereu cu masina intre 2000 si 3000 de rotatii pe minut. Cica acolo ar fi turatia optima in care motorul are randament bun si consuma cel mai putin, scrie 4tuning.ro

Dar am auzit si alte pareri. Oameni care schimba treapta de viteza la 1600 de ture si la 60 la ora deja sunt in treapta a 5-a sau, daca exista, chiar in a 6-a. Si spun ca motorul nu se simte niciodata subturat sau chinuit, iar consumul este foarte bun. Prin urmare, exista soferi care schimba viteza sus, altii care schimba viteza jos... Care este adevarul, de fapt?

Adevarul este ca nu exista doi soferi care sa conduca la fel. Sau care sa conduca fix acelasi model de masina in acelasi fel. Adica NU exista nicio regula, totul tine de modul in care conduce fiecare sofer, fara sa insemne ca unul sau altul o face gresit.

Cei care sunt obisnuiti sa schimbe vitezele la turatie mare au, cel mai probabil, masini diesel cu primele trepte de viteza din cutie foarte lungi. Adica daca ar schimba a 2-a la 1600 de ture, turatia ar scadea undeva la sub 1000 de ture, ceea ce ar face motorul sa trepideze. Si asa, acesti soferi s-au obisnuit sa conduca masina asa cum ii place ei, adica mai turat.

