Dimineata de cosmar pentru pasagerii unui microbuz. Vehiculul in care se aflau a fost lovit din spate de un TIR. Filmul accidentului de la Tantareni. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

“Un zguduit mare am iesit afara am crezut ca mi-a dat cineva cu masina in gard. Cand ies asta masina era in urma asta in spate”.

La ora 6 dimineata, cand microbuzul cu cinci pasageri la bord se deplasa spre Chisinau. La Tantareni, potrivit martorilor, vehiculul ar fi oprit pentru a lua pasageri, iar la scurt timp a fost lovit din spate de un TIR cu numere de inmatriculare ucrainesti. Partea din spate a microbuzlui a fost facuta zob.

In urma impactului 3 persoane din microbuz au avut de suferit. 2 au primit inghrijiri medicale la fata locului, iar o persoana a fost transporata la spitalul raional din Anenii Noi cu o contuzie a cutiei toracice.



“Care paliti, le-am dat apa care si ce a cerut”.



“Groaznic circul cu rutiera asta permanent... astazi m-am retinut”.



Martorii afirma ca soferul TIR-lui le-ar fi spus ca ar fi atipit la volan. Potrivit politiei, acesta nu ar fi pastrat distanta.



“Venea de departe nedormit...

Politia urmeaza sa stabileasca in ce circumstante s-a produs accidentul. Soferul TIR-ului risca o amenda de pana la 1500 de lei si 6 puncte de penalizare.