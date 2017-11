Din 15 decembrie Air Moldova va opera zboruri, fara escala, spre capitala Elvetiei - VIDEO

Octavian CALMIC, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: “Ei deja au convenit intre operatori lansarea acestor zboruri din 15 decembrie. Ei deja fac vanzarile de bilete si noi am fost nevoiti sa facem toate aranjamentele juridice astfel incat sa dam toate garantiile ca pasagerii nostri sa ajunga in siguranta.”

Zborurile spre Geneva vor fi operate de doua ori pe saptamana: luni si vineri. Biletele pentru aceasta cursa au fost puse in vanzare inca in iunie. Conform datelor statistice, in ultimul an 17 mii de persoane au calatorit din Moldova spre Elvetia.