Din 71 de spitale din tara sa ramana doar 19 - propunerea Ministerului Sanatatii. Zeci de institutii vor fi comasate si vor aparea spitale centrale si regionale, iar cele raionale vor deveni filiale

Spitalele din Anenii Noi si Criuleni, de exemplu, vor fi comasate, iar bolnavii cu boli grave vor ajunge la Chisinau, la Spitalul Clinic Municipal nr 1.

La fel se va intampla cu alte zeci de spitale raionale din tara. Si pacientii gravi din Straseni si Ialoveni, de exemplu, vor fi adusi tot in capitala, la Spitalul Sfanta Treime. Un alt spital regional de centru-est va fi creat la Orhei, unde vor fi internati bolnavii din Soldanesti, Telenesti si Rezina. In locul institutiilor din raioane vor ramane niste filiale, unde va fi acordat tratament medical mai simplu, pentru pacienetii cu boli cronice ori ingrijiri paliative.

In total, vor aparea 11 spitale regionale, intre care 3 vor fi in capitala. Totodata, vor fi create 4 institutii centrale la Chisinau si Balti, unde vor putea fi tratati pana la un milion de pacienti anual, cu cele mai grave cazuri.

In afara de spitale centrale si regionale, vor fi create 3 institutii cu statut de spitale specializate: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Narcologie, Institutul de Ftiziopneumonie si Spitalul republican pentru ingrijiri cronice. In urma schimbarilor, autoritatile asigura ca nimeni nu isi va pierde locurile de munca. Unii specialisti vor fi directionati sa munceasca in spitale regionale, iar altii vor fi reprofilati. Ministrul Sanatatii sustine ca in urma acestei reforme va creste calitatea serviciilor.

Reorganizarea sectorului spitalicesc va incepe luna urmatoare si va dura 7 ani. Nu se stie de cati bani va fi nevoie, insa cei de la ministerul sanatatii sustin ca reforma va fi implementata cu ajutorul guvernului si a partenerilor internationali.