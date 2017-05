Din arest la domiciliu direct la primarie. Nistor Grozavu, pregatit sa preia functia de primar interimar al capitalei: "Nu doresc nimanui un asemenea concediu" - VIDEO

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU ”Nu doresc nimanui un asemenea concediu. Impresia e ca in celula e mai vesel, cel putin ai cu cine discuta, deci nu e un concediu.”

La fara un sfert 8, Nistor Grozavu era deja la birou.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU “Sunt gata sa-mi indeplinesc atributiile de serviciu. - Inclusiv de primar? - Aici inca vom vedea, dar in principiu sunt gata.”

Pentru ca au trecut mai bine de 5 saptamani de cand nu a mai calcat pe la primarie, astazi viceprimarul spune ca va iesi pe strazi sa vada situatia din oras, pentru ca ulterior sa convoace o sedinta cu subalternii. Nistor Grozavu nu ne-a putut spune ce a declarat organelor de drept cu privire la aportul edilului in dosarul parcarilor cu plata, pentru ca aceasta ar fi o informatie confidentiala.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU "-Am spus doar adevarul pe care il stiu eu. - Credeti cumva ca acest adevar a dus la retinerea primarului? - Posibil, poate este si un adevar si o jumatate de adevar. -Ati semnat la indicatia primarului. - Nu chiar asa, lucrurile se coordoneaza.”

La 10 zile dupa ce Nistor Grozavu a fost retinut, primarul spunea ca nu stia ca viceprimarul a semnat contractul. Grozavu a fost plasat ulterior in arest la domiciliu. El este acuzat ca ar fi semnat contractul cu firma austro-ungara, ce urma sa gestioneze parcarile cu plata din oras, fara avizul CMC, iar licitatia ar fi fost trucata.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU “In cazul meu in fiecare 2 ore trebuia sa telefonez de pe telefonul fix la unitatea de garda, iar in weekend veneau si controlau fizic daca sunt la fata locului.”

Dorin Chirtoaca a fost retinut pe 25 mai si plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind banuit de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata. In acelasi dosar mai sunt cercetati seful directiei transport, Igor Gamretki, milionarul Alexandru Pincevscki si consilierul municipal Ghenadie Ivascenco, care sunt in arest la domiciliu. Toti se declara nevinovati.