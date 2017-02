Din banii migrantilor si granturi de la elvetieni, 25 de sate isi rezolva problemele. Ciorestiul lichideaza gunoistile neautorizate, iar Scoreniul se lumineaza - VIDEO

Ciorestiul e curat-luna atunci cand ninge - zapada ii acopera toate ranile si defectele. Dar cand se topeste - gunoistile neautorizate apar ca niste bube peste tot, de altfel asa cum e mai in toate satele Moldovei.

O gunoiste sta fix in coasta unei livezi. Aici oamenii isi toarna deseurile neavand unde sa le duca in alta parte. Acum cativa ani primaria a avut o tentativa de a construi o platforma autorizata langa localitate, dar ideea a esuat la jumatate de drum.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Aici ar fi trebuit sa-si aduca locuitorii din Cioresti deseurile, dar nu au cum pentru ca nu exista containere. Iar acolo unde exista – sunt arhipline si dau pe-afara, desi satenii nu au voie sa aduca aici gunoiul pentru ca serviciul nu este functional si nu are cine sa-l evacueze.”

Acum, insa, autoritatile sunt pe punctul de a-i veni de hac problemei dupa ce au aplicat la proiectul Migratie si Dezvoltare Locala. Asa, 20 de mii de dolari au fost pusi la bataie de guvernul Elvetiei, 3 mii au fost scosi din bugetul local, iar 2 mii - colectati pe o platfoma on-line de migrantii bastinasi, dar si de localnici.

“Am dat care si cat a putut.”

Valeriu GUTU, PRIMAR CIORESTI, NISPORENI: “Vom cumpara un tractor si din ce ne ramane vom cumpara pubele pe care le vom repartiza locuitorilor.”

Urmeaza ca autospeciala sa colecteze deseurile si sa le duca la o platforma autorizata. Localnicii vor achita o taxa.

“Achitam, pai, cum altfel? Numai sa le duca undeva.”

Alt sat, alta problema. In fiecare noapte, Scoreniul dispare in bezna. Pe strazile lungi – nu se vede zare de bec. Si aici, 20 de mii de dolari care urmeaza sa vina din Elvetia i-au incurajat pe migrantii scoreneni sa doneze pentru iluminarea satului.

Svetlana TABACARI, PRIMAR SCORENI, STRASENI: “Am tinut cont ca satele sa fie din toate regiunile Moldovei – nord, sud, centru. La fel a fost foarte importanta initiativa primarilor.”

In total, 25 de sate si orase isi vor rezolva cate o problema prin acelasi program. La Selemet, de exemplu, va fi amenajata o piata, la Ungheni - parcul Central, la Telenesti va fi deschis un centru de agrement, iar la Slobozia Mare va fi renovat apeductul.

Olesea CAZACU, MANAGER PROIECT, PNUD MOLDOVA: “De ce anume guvernul Elvetiei ofera aceste granturi? Dupa ce criterii au fost selectate aceste localitati?Cum veti monitoriza ca banii sa fie investiti corect? Cand vor fi transferati banii elvetieni?”

In majoritatea cazurilor donatiile au fost deja colectate si in scurt timp va incepe implementarea lor, asa incat in august problemele sa fie rezolvate. Bugetul total al proiectului este de aproape 2 mln de dolari ($1.941.385), iar autorii sustin ca vor monitoriza felul in care vor fi folositi banii.