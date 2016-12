Din cauza cetii mai multe curse aeriene au fost redirectionate. Pasagerii sunt indignati: "Ne tin in avion de 7 ore, fara sa avem macare si apa. Ca pe niste animale" - AUDIO

Avionul de pe cursa Moscova-Chisinau, urma sa aterizeze in jurul orei 12 la Chisinau, insa dupa ce s-a rotit jumatate de ora deasupra aeroportului, au mers la Bucuresti.

PASAGER: "Am decolat de la Moscova la ora 10:00 si trebuia sa ajungem la Chisinau la ora 11:45, ajungand la Chisinau s-a vorbit vreo 30 de minute si s-a luat decizia sa ajungem la Bucuresti. La Bucuresti am ajuns, rand pe rand toate navele pe care le are Air Moldova, 7 nave. De la ora 12 si pana acum ne tin in avion 7 ore, fara sa ne dea mancare si apa. Conform procedurilor nu au dreptul sa ne tina mai mult de 3 ore, insa ei spun ca nu depinde de ei. Ei au cerut permisiunea de la superiorii care au dreptul sa decida daca avem sau nu dreptul sa iesim. Pe toti ne tin aici ca pe animale. Avionul e plin si mai ales ca sunt toate multi copii mici. Oamenii fac isterie deja, multe mame sunt disperate ca nu mai au alimentatie. Nu se stie cand vom pleca, am inteles ca acum s-a luat decizia sa asteptam in zona de tranzit a aeraportului. "

Reprezentantii companiei Air Moldova au confirmat ca toate aeronavele sunt blocate la Bucuresti.