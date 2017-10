Din cauza frigului de afara, sezonul de incalzire ar putea incepe mai devreme in spitalele de copii si maternitati. Locatarii blocurilor spun ca prefera racoarea din apartamente decat facturile umflate - VIDEO

“Cand vine femeia, punem, facem cald. - E un calorifer? - E un resou electric.”

La maternitatea nr 2 din capitala, pacientii deja se incalzesc cu resouri, care mentin o temperatura confortabila in saloane.

“Cam racoare era dimineata ca am mai aerisit un pic, sunt mai plinuta si de atata si de asta vor sa faca sa fie cald.”

– Si daca nu ar fi existat acest resou? - La moment e cam problematic pentru ca e foarte frig.”

Bebelusii au parte de un tratament special.

“Incalzim masa de desubt – sursa si radiatiile de deasupra. Caldura 37 se mentine automat. Aici se infasoara, aici se prelucreaza si pe urma I sa da mamicii.”

In lipsa unor aparate de incalzit, in spitale este la fel ca in frigider, spun autoritatile.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: “Daca noaptea se mentin temperaturile joase, s-ar putea ca saptamana aceasta sa solicitam agent termic.”

Aceeasi situatie este in scoli si gradinite.

Viorica NEGREI, SEF ADJUNCT, DIRECTIA EDUCATIE: “In perioada de tranzitie incercam la maxim sa utilizam alte sisteme de incalzire ca sa avem temperatura necesara.

Locatarii blocurilor nu vor nici in ruptul capului sa auda de calorifere fierbinti acum. Pentru ulterior facturile vor arde la buzunar.

“Nu e nimic. Bunica se descurca asa. Ne acoperim cu plapume calduroase si nu inghetam.“

“Trebuie sa ne incalzim unul de altul.”

Pana acum, Termolectrica a primit 7 solicitari de conectare la energia termica, toate de la agenti economici.

Veaceslav ENE, DIRECTOR TERMOELECTRICA: Depun o cerere si pe parcursul a trei ore se va conecta.

Pentru locatari, procedura este aceeasi. Cererea insa trebuie depusa de presedintele asociatiei sau de gestionarul fondului locativ. Anul trecut sezonul de incalzire a inceput la data de 12 octombrie si s-a incheiat pe 27 martie 2017.