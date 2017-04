Din cauza ninsorii abundente, peste 700 de localitati din sudul si estul tarii au ramas fara lumina, iar multe sunt blocate in nameti. A fost mobilizata armata cu o blindata - VIDEO

Ca sa scoata din nameti zeci de masini blocate pe soseaua Chisinau-Balti armata a scos o blindata uriasa. Acolo stratul de zapada a ajuns si pana la jumatate de metru. Insa ghinion, si blindata s-a dovedit a fi neputincioasa in fata zapezii, vehiculul a ajuns in sant.

Si politia a venit sa le dea o mana de ajutor soferilor blocati in drum. Dimineata un microbuz plin cu elevi care venea de la Edinet s-a rasturnat in apropiere de Soldanesti. Liceenii s-au pornit in excursie la manastirea Saharna.

Dimineata practic tot sudul si estul tarii a fost paralizat. Zeci de sate din Causeni, Stefan-Voda, Anenii-Noi si Comrat au ramas izolate, toate intraririle si iesirile in localitati fiind blocate.

Din aceasta cauza cursele de autobuz din sate spre centrele raionale, dar si spre Chisinau au fost anulate. Pe soseaua Chisinau-Causeni zeci de tiruri au stationat pe marginea drumului.

Peste 300 de utilaje au fost scoase pe sosele, insa 35 de drumuri nationale raman inca blocate. Rafalele puternice de vant au lasat fara curent electric peste 700 de localitati din 22 de raioane.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: "Avem doua linii de tensiune inalta deconectate..."

La Comrat un barbat a disparut. A plecat sa-si aduca oile de la pasune, insa nu a mai venit. La moment mai multe echipe de pompieri il cauta. Din cauza dezastrului Mitropolitul Moldovei a emis o circulara in care le recomanda enoriasilor, care locuiesc in zonele unde a nins abundent sa nu mearga la cimitire de Pastele Blajinilor si sa pomeneasca mortii in biserici. Oamenii sunt indemnati sa mearga pe la mormintele raposatilor dupa ce potolirea ninsorii si topirea zapezii.