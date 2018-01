Din cauza ninsorii, nici brazii nu mai sunt evacuati. Deja de patru zile prin curtile blocurilor din capitala stau mormane de brazi. Ce spun autoritatile

Vasile EFROS, SEF SECTIA PROIECTE DIRECTIA LOCATIV COMUNALA: „Aceste tractoare au fost implicate in deszapezire, respectiv au fost scoase remorcile si au fost implicate in acest proces de deszapazire a trotuarelor si a curtilor de blocuri.”

Cei de la Directia Locativ Comunala spun ca nu vom ajunge sa vedem pana marti mormane mari de brazi, intr-ucat anul acesta oamenii scot cu mult mai tarziu pomii din casa.

Vasile EFROS, SEF SECTIA PROIECTE DIRECTIA LOCATIV COMUNALA: „Nu stiu de ce asa fenomen s-a inregistrat. Daca anii trecuti erau 1500 de brazi colectati, anul acesta mai mult de 200 nu au fost dusi la platforma de colectare."

Locatarii unui bloc de pe strada Gheorghe Asachi spun ca brazii din curtea lor nu au fost evacuati inca de la sarbatoarea Sfantul Vasile.

„Da cine sa-i ia, cui ii trebuie?”

„Ii strangea inainte si ii ducea acolo la zoologica, dar acuma...”

„Depinde de gospodarul orasului. Daca avem gospodar inseamna ca ar fi ordine si in ograzi, dar daca nu-i, avem ce avem ... stau si brazii.”

Oamenii spun ca aceasta problema ar putea disparea daca toti ar procura brazi artificiali.

„De ce nu as cumpara eu un brad sintentic ca sa nu tai eu natura. Mai bine ar fi un brad care il tii doua zile. Imaginati-va ca in fiecare an taiati mii de brazi. Fiecare brad ca sa ajunga la varsta de un metru si jumatate trebuie sa treaca 7-8 ani, si i-ati facut in cateva zile de bucurie.”

Autoritatile locale promit ca de marti vor incepe sa colecteze brazii din capitala.