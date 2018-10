Fermierii care au mizat anul acesta pe soiul de vita de vie Moldova, au suferit pierderi semnificative. Din cauza ploilor de asta vara, roada s-a stricat in mare parte pe butuci: "A plesnit, se strica si se usuca" - VIDEO

Dumitru Suvac din Tanatari, Causeni creste struguri de o viata, aceasta ocupatie fiindu-i si sursa de existenta. Anul acesta insa, toata munca si efortul pe care le-a depus, nu au adus roade. De pe cei 60 de ari, pe care are plantata vita de vie, culegea in fiecare an in jur de 12 tone de struguri Moldova, pe care ii exporta in Rusia. Anul acesta insa, fermierul nu prea a avut ce culege.

Dumitru SUVAC, AGRICULTOR: "O dat ploile si a plesnit, se strica si se usuca. Iaca sunt struguri buni mari."

Desi a cules cativa struguri buni si calitativi, nu a reusit sa-i vanda nici macar pe piata de la noi. Il doare sufletul cand isi aminteste cati bani si cat efort a investit in vita de vie.

Si plantatia lui Gheorghe Berlinschi a avut de suferit din cauza ploilor. O parte din struguri s-au imbolnavit, alta parte insa este buna. Chiar si asa, barbatul spune ca va arunca aproape toata roada, deoarece nu are unde sa o vanda.



Gheorghe BERLINSCHI, AGRICULTO: "Stam cu poama pe deal, am vazut ca nu pot vinde si am strans butoaie prin sat si am facut vin. Inainte o vindeam, iar ce ne ramanea la vin o dadeam. Acum sta toata poama pe butuc."

Primarul satului spune ca in aceste conditii exista riscul ca in cativa ani, viile sa se transforme in parloage.