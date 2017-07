Din cauza unui conflict intre fiica sa si un barbat de la care aceasta imprumutase bani, o femeie de 66 de ani a ajuns sa fie data afara din propria casa - VIDEO

Olga Iovu in varsta de 66 de ani spune ca a fost anuntata ca trebuie sa plece acum o luna. Fara un alt loc de trai, femeia s-a pomenit astazi cu noul proprietar la usa. Acesta a venit insotit de agenti de paza.

Femeia spune ca 6 ani in urma fiica ei , plecata din tara, a imprumutat 6000 de euro de la acest barbat. Ea ar fi pus casa in gaj, insa peste un an, barbatul nu ar mai fi vrut banii, ci locuinta.

Olga IOVU: ’’Chiar daca fiica a strans banii, am mai imprumutat nu a mai dorit sa ia. Ma scoate din casa, ramanem din drum, desi am fost 7 persoane aici inscrise”.

Barbatul sustine, pe de alta parte, ca ar fi cumparat casa din start.

Pavel DROGAMAN: "Nu a lasat nimic in gaj, eu am cumparat casa de la bun inceput, doamna a refuzat sa paraseasca casa si a urmat 6 ani de judecata”.

In 2015, Curtea Suprema de Justitie a decis ca femeia trebuie sa paraseasca locuinta. Totusi, ea spune ca barbatul a mai lasat-o sa stea in casa. Pana astazi insa.

Olga IOVU: "Nu mi-a spus pana cand, dar a zis sa raman, luna trecuta ne-a chemat si mi-a spus ca suntem evacuati din casa”.

Intr-un final, femeia a fost evacuata.