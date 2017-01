Din cele 9 spitale municipale din capitala, doar 3 sunt reparate in totalitate. Spitalul Sfantul Arhanghel Mihail, are deja un bloc chirurgical ca scos din cutie - VIDEO

Din cele 9 spitale municipale din capitala, doar 3 sunt reparate in totalitate, in celelalte inca mai pluteste atmosfera sovietica, iar renovari sa fac pe jumatate. Asa se intampla si la spitalul Sfantul Arhanghel Mihail, care de astazi are un bloc chirurgical ca scos din cutie. Si desi noile utilaje sau mobilierul confortabil sunt o necesitate in Occident, la noi mai ca e exceptie sa le vezi. Prin urmare, inaugurarea a semanat cu o sarbatoare.