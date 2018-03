Din cizme sarim direct in sandale. In urmatoarele zile vom simti din plin primavara. Cand se va incalzi si vom avea maxime de pana la 22 de grade - FOTO

De astazi primavara se pare ca isi intra in drepturi. Incet, dar sigur se incalzeste, astfel incat pana la sfarsitul saptmanii vom avea temperaturi de plus 22 de grade.

Astazi, in cursul noptii, in nord se asteapta -5 grade, ziua termometrele vor indica plus 6 grade. In centru, noaptea se prognozeaza -4 grade, iar maxima zilei va fi de plus 7. In sud, noaptea se asteapta -3 grade. Ziua, termometrele vor indica 8 grade.

In capitala, minima va fi de -3 grade, iar ziua se asteapta 8 grade.