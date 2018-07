In premiera, trei curse aeriene noi vor lega Chisinaul de orasele europene: Mermmingen si Dortmund din Germania si Copenhanga din Danemarca. De cand vor fi operate aceste curse - VIDEO

De la inceputul iernii, pasagerii de la Chisinau vor putea ajunge direct cu avionul in orasele Mermmingen si Dortmund din Germania si Copenhanga din Danemarca.

Aceste destinatii au fost alese pentru comoditatea pasagerilor, luand in consideratie ca in Germania erau zboruri pana in Munchen. Pentru zborurile in orasele Paris si Bruxelles gama de servicii s-a largit, operand zboruri nu doar comapniile aeriene nationale, dar si internationale.

George MICHALOPOULOS, DIRECTORUL COMPANIEI AERIENE: “Pentru noi este forte important nu numai sa marim flota, dar si sa ne dezvoltam, oferind mai multe directii. Anume din acesrt motiv, noi oferim zboruri directe din Chisinau la Copenhanga, ceea ce nu era prezent in Republica Moldova.“

Aceste zboruri vor fi efectuate de o noua aeronava care va ajunge la Chisinau. Totodata cursele spre cele mai solicitate destinatii, cum ar fi Londra, Milano, Berlin, Roma sau Treviso vor fi operate mai des.

Compania aeriana sustine ca la anul va oferi pasagerilor din Republica Moldova, in total, peste 700.000 de locuri spre 13 destinatii.