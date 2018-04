Din mall - direct in hotel sau birou. Un hotel si patru cladiri administrative se vor inalta peste parcarea subterana care acum se construieste acolo. Cum vor arata acestea - VIDEO/GALERIE FOTO

Arhitect: "Pe aceasta imagine vedeti cladirea existenta a mall-ului si in dreapta lui va fi construit de la inceput hotelul cu 6 etaje si parter, iar apoi in spatele hotelului se vor ridica cladirile care vor avea cate 15, 16, 18 si de 20 de nivele.

Cu toate ca ele sunt despartite, ele reprezinta doar doua cladiri si sunt doar pentru oficii. Intre mall, hotel, dar si cladirile pentru oficii va fi o legatura, astfel veti putea intra din mall in hotel sau in cladirile cu birouri si invers. In spatele cladirilor va fi construita o parcare imensa."

Hotelul, cat si cladirile cu birouri vor fi construite de catre firma care a ridicat mall-ul.

Saptamana trecuta newsmaker a scris un articol despre aceste constructii.