Din nou in casa lor. Proprietarii locuintei de la Truseni, in jurul careia a fost atata scandal, au revenit acasa. Cum arata casa pe care nu vroiau sa o paraseasa chiriasii - VIDEO

Au trecut luni bune de cand Victoria Ciobu nu s-a mai putut bucura de propria casa. Acum, cand a reusit sa-i evacueze pe chiriasi, femeia spune ca i s-a luat o piatra de pe suflet.

Totusi, Victoria sustine ca are de gand sa se planga din nou in instanta, pentru ca nu a primit bani pe chirie. Ala Tarlapan si Radu Ciorici au locuit in casa fara sa plateasca aproape un an. Suma ajunge la 5 mii de euro. Mai mult, mama si fratele proprietarei vor cere chiriasilor despagubiri morale.

Victoria CIOBU, PROPRIETARA: “In august acestia au fost agresati...“

Radu Ciorici si Ala Tarlapan nu au raspuns la telefon. Victoria mai spune ca pentru evacuarea chiriasilor, ea a intrat in casa cu executorul judecatoresc. Scandalul chiriasilor de la Truseni a inceput inca in iunie, anul trecut. Atunci, proprietarii s-au plans ca nu pot scoate noii locatari din propria casa, chiar daca contractul de chirie a expirat.

Au protestat in fata locuintei, insa fara niciun rezultat. Asa ca, proprietarii au fost navoiti sa mearga in instanta. De partea cealalta, Radu Ciorici si Ala Tarlapan ne-au spus anterior ca nu vor sa paraseasca locuinta pentru ca au fost anuntati ca trebuie sa plece cu 2 saptamani inainte si nu cu o luna, asa cum prevedea contractul.

Judecatoria Buiucani insa a decis ca ei trebuie sa evacueze locuinta. Acestia au atacat decizia la Curtea de Apel, insa si ultima instanta s-a pronuntat in favoarea proprietarilor.