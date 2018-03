Din punct de vedere meteorologic ne intoarcem in luna februarie. Un val de aer polar aduce din nou ninsori in toata Europa. Moldova e sub cod galben de lapovita si ninsori puternice

Meteorologii au emis cod galben de vant, ploi, ninsori si polei - valabile de sambata noaptea. Avertismentul ramane in vigoare pana cel putin miercuri, anunta specialistii.

In mai putin de 24 de ore, din punct de vedere meteorologic ne intoarcem in luna februarie. In capitala la aceasta ora avem -1 grad, lapovita si polei si, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, o sa ninga si in urmatoarele 3 zile, adica pana miercuri.

Medicii ne avertizeaza ca persoanele cu reumatism, probleme cardiace sau pulmonare risca agravarea lor, din cauza schimbarii bruste a presiunii atmosferice.

Cele mai multe zone din Moldova au intrat deja sub cod galben de lapovita si ninsoare. La inceput am avut precipitatii mixte sub forma de ploaie si cu depuneri de polei, iar acum predomina ninsoare ce favorizeaza depunderea unui strat de zapada local consistent.