Dincolo de temperaturile generoase, primavara vine cu probleme de sanatate pentru o multime de oameni. Este sezonul alergiilor, cand polenul si puful de plopi devine periculos: "Am iritatii. Fara pastile nu ma descurc" Ce spun medicii - VIDEO

Arborii si plantele inflorite, atat de asteptate pentru unii, reprezinta un adevarat cosmar pentru altii. Printre acestia se numara si Ioana Bragoi, care a aflat ca este alergica la polen abia acum 7 ani.

Ioana BRAGOI: „Inainte tineam flori in casa. Acum, nu am nimic. Fara pastile nu ma descurs.„

Femeia spune ca odata cu venirea primaverii are probleme mari de respiratie, stranut si iritatii la ochi.

Ioana BRAGOI: „Imi pun prosop la gura. La ochi am iritatii. Port ochelari.„

Alergicii la polen au probleme de sanatate de la orice arbore sau planta care infloreste. De cele mai multe ori, poate provoca neplaceri teiul, mesteacanul ori salcamul. Alergiile se pot manifesta diferit, atentioneaza specialistii.

Tatiana GORELCO, ALERGOLOG: „Pacientul poate face atac de bronsita, de sufocare. Poate avea defectiuni ale pielii ori probleme ale tractului digestiv.„

Asa ca, daca observati ca an de an va simtiti rau anume in perioada data si aveti aceleasi simptome, ar fi bine sa mergeti la alergolog. Totodata, pentru a evita acutizarea alergiilor, medicii recomanda sa evitati plimbarile in timpul diminetii, cand concentratia polenului in aer este mai mare.

Tatiana GORELCO, ALERGOLOG: "Va spalati hainele.„

Si alergicii la puful de plopi, care au inceput sa infloreasca, trebuie sa fie mai precauti. Unii spun ca deja au intreprins masuri pentru a se proteja.

In mai multe curti de pe strada Muncesti din capitala se inalta o sumedenie de plopi, asa ca, an de an, la sfarsit de mai zona este plina de puf. Localnicii spun ca de nenumarate ori s-au adresat responsabililor de la Spatii Verzi, iar cativa arbori au fost defrisati. Totusi, din cauza celor ramasi, problema nu a mai fost solutionata.

"La noi este foarte mult puf. Suferim de alergii, tuse. Punem plase pe geamuri ori daca nu avem punem o batista."

Medicii sustin ca numarul pacientilor cu asemenea boli creste an de an. La nivel mondial, alergiile se afla in topul maladiilor cronice. Potrivit unor estimari a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in 2050 jumatate din populatia de pe glob va suferi de cel putin o forma de alergie.