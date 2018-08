“Dinte pentru dinte si ochi pentru ochi”. Rudele celor doua femei ucise in Soroca au cerut judecata tiganeasca pentru suspect: sa primeasca o pedeapsa similara cu crima pe care a savarsit-o. Barbatul, plasat in arest

Protest in fata judecatoriei Soroca. Rudele si apropiatii celor doua femei ucise cu bestialitate intr-o padure din localitate, au venit astazi in fata instantei si au cerut judecata tiganeasca pentru suspectul de 22 de ani, care astazi a fost plasat in arest. Infuriati, oamenii au strigat “Dinte pentru dinte si ochi pentru ochi”.