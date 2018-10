De ziua pedagogului, fara cadouri. Directia Educatie indeamna parintii sa nu colecteze bani, iar elevii sa-si felicite dascalii cu lucrari confectionate de ei - VIDEO

Obiceiul de a colecta bani in fiecare an de Ziua Pedagogului la gradinite si scoli nu mai mira pe nimeni. Unii parinti cred ca profesorii merita pe deplin asemenea atentii, in timp ce altii sustin ca se exagereaza.



“Eu cred ca pentru toata munca, ei ceva merita doar nu stiu in ce masura. In clasele primare parintii hotarasc.”

“Eu nu vad necesitatea de a se colecta bani cadouri, obiceiul tot parinti l-au facut.”





Ati fost, vreodata, nevoiti sa colectati bani?

-"Desigur, cand mai mult, cand mai putin.”

- In acest an veti colecta?

- "Nu, in acest an vom face cu mainele noastre. Toata familia participa la aceasta.”

Acest baietel spune ca pregateste cate o felicitare pentru profesori, desi a afflat deja ca multi colegi vor veni cu tot felul de cadouri mai costisitoare.





“In primul rand e mai frumos in al doilea rand nu e asa de costisitor. Cativa o sa aduca bani, tort sau altceva, jumatate de clasa, asa jumate, asa."



“De obicei noi dam bani, sau flori, fiecare elev, da bani si se strage.”





“Parintii platesc”





“Profesorii merita cadoul”





Directorul Liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatai spune ca a emis ordin prin care interzice cadourile si colectarile de bani in institutia care o conduce. Totodata, considera ca prin acest obicei parintii, mai degraba, le fac un deserviciu profesorilor, patandu-le reputatia.





Boris VOLOSATAI, DIRECTOR LICEUL “GHEORGE ASACHI :“ Merita profesorului un salariu mai mare dar toate celalte plati sunt ilegale. As vrea sa subiniez ca putem interzice orce dar insist asupra intoarcerei invatatorului a florei recunostintei.”

Profesoara de limba romana, Olesea Uratu spune ca de ziua pedagogului nu asteapta decar ca elevii sa-si exprime multumirea prin atitudine.





Olesea URATU, PROFESOARA DE LIMBA ROMANA :“ Un mesaj de felicitare si o floare e cel mai bine.”

Si Directia Educatie a anuntat ca interzice colectarile de bani de Ziua Pedagogului.



SINCRON: Rodica GUTU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE, CHISINAU “De ani de zile au fost felicitati profesorii, dar eu niciodata nu o sa accept cand se fac colectari in clasa, sunt impusi toti sa vina cu un raport.”

Rodica Gutu propune ca darurile scumpe sa fie inlocuite cu unele simbolice care nu necesita cheltuili mari.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE, CHISINAU:“Cel mai frumos cadou e cel confectionat de mana, de aceea eu indemn copii sa vina cu o felicitare cu o ilustrata pentru profesorul drag.”

Ziua Pedagogului este sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie.