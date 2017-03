Directoarea gradinitei pe care ieri premierul Pavel Filip a inspectat-o, si-a dat demisia

Pavel Filip a mers in inspectie, ieri, dupa ce a fost sesizat de un parinte, a carui fetita s-ar fi intoxicat la gradinita. Premierul s-a aratat deranjat de conditiile de igiena. In cadrul sedintei de ieri a Guvernului, premierul a cerut ca, in termen de o saptamana, sefii de la Agricultura, Sanatate, ANSA si Centrul pentru Sanatate Publica sa gaseasca solutii pentru a elimina probleme privind asigurarea gradinitilor cu alimente.

Acum 3 luni oamenii legii au facut perchezitii la mai multe gradinite din capitala unde au gasit produse alterate. 18 persoane au fost retinute dupa ce s-a aflat ca subdiviziunile directiei Educatie din Chisinau trucau licitatiile.