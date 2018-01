Directorul companiei ProImobil, Vlad Musteata, nu mai este in cautare internationala: ar fi fost eliberat de italieni - VIDEO

Asta dupa ce saptamana trecuta, Judecatoria Chisinau a decis sa-i elibereze din arest preventiv si sa-l plasese sub control judiciar. Retinerea a avut loc la cateva zile dupa ce Vlad Musteata a fost anuntat in cautare internationala. In august procurorii au descins la sediile Pro Imobil, dar si in automobilele si locuintele persoanelor din conducerea companiei.

Firma ducea o contabilitate dubla si oferea salarii in plic. Astfel ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste cinci milioane de lei. Vlad Musteata risca pana la 6 ani de inchisoare.