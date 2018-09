Directorul interimar SPPS explica cum s-a produs accidentul in care a fost implicat Dodon: "Cortegiul se deplasa regulamentar in momentul impactului, iar camionul avea 60 de km/h. Excludem 100% versiunea unui atentat”

Anatolie GOLEA, DIRECTOR INTERIMAR SPPS: "Excludem 100% versiunea unui atentat asupra presedintelui. S-a facut o analiza la aceasta versiune si in urma analizei s-a stabilit ca a fost un accident. Soferul camionetei, din cauza ca era traseul ud si masina de mare tonaj, nu a adaptat viteza automobilului bine si avea sa intre in coleziune cu automobilul din fata.

Ca sa evite aceasta coleziune a intors volanul in stanga si a intrat in coleziune cu automobilul principal din cortegiu, unde se afla presedintele. Soferul a franat si ca sa evite coleziunea a redirectionat masina in partea stanga. Noi am verificat versiunea atentatului. Soferul care era la volanul acelui camion lucreaza de mai mult timp pe acest traseu.

In acea zi el a fost si a livrat marfa la Ungheni, apoi la Nisporeni si se intorcea cu camionul gol. Un alt indiciu este ca aceasta deplasare a presedintelui a aparut spontan si pentru a pregati un atentat asupra cortegiului, trebuie sa ai mai mult timp.

Trebuie sa stii la ce ora si pe ce traseu se va afla cortegiul, ceea ce soferul camionului nu avea cum sa stie. In momentul impactului camionul avea 60 de km/h. Pur si simplu el nu a adaptat viteza pe carosabilul umed.

Acest accident s-a intamplat in varf de panta, unde vizibilitatea era redusa. Coloana circula regulamentar. In fata avea un echipaj al INP. Din investigatiile pe care le-am facut cu ofiterii care erau in cortegiu s-a aflat ca viteza era de 90 km/h.”

Intr-o postare pe facebook, deputatul PSRM Vlad Batrancea, a declarat ca accidentul in care a fost implicat seful statului ar fi fost provocat intentionat.