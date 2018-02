Directorul internatului pentru copii numarul 3 din capitala, acuzat de trafic de copii se declara nevinovat. Acesta a comparut in fata judecatorilor - VIDEO

Directorul internatului pentru copii numarul 3 din capitala, acuzat de trafic de copii se declara nevinovat. Acesta a comparut astazi in fata judecatorilor in cadrul primei sedinte din dosarul sau. In instanta a fost adus si omul de afaceri care se presupune ca ar fi intretinut relatii sexuale cu unul dintre adolescentii din internat care locuia cu el. Barbatul nu a facut declaratii.